Экс-генсек НАТО: Путин задумывался о вступлении России в альянс
Президент России Владимир Путин в начале пребывания на посту главы государства ожидал, что РФ может войти в НАТО. Об этом заявил глава Североатлантического альянса в 1999-2004 годах Джордж Робертсон в беседе с One Decision Podcast.
По словам политика, при первой встрече с экс-генсеком Путин говорил о желании сделать Россию частью Западной Европы.
«Путин сказал: "Когда вы собираетесь пригласить нас в НАТО?" — "Ну, мы не приглашаем присоединиться к НАТО, люди подают заявку на вступление в НАТО". И он сказал: "Вообще-то мы не стоим в одном ряду с множеством других стран, которые не имеют такого же значения"», — рассказал Робертсон.
Как отметил экс-глава НАТО, взгляды российского лидера поменялись из-за «оранжевой революции» на Украине, в которой он видел влияние организации, а также из-за расширения Североатлантического альянса на восток.
Между тем нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия наращивает присутствие в Балтийском регионе. В связи с этим войска альянса готовы к оперативной реакции на угрозу со стороны РФ, отмечает Ura.ru.
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