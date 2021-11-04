Экс-генсек НАТО: Путин задумывался о вступлении России в альянс

По словам политика, при первой встрече с экс-генсеком Путин говорил о желании сделать Россию частью Западной Европы.

«Путин сказал: "Когда вы собираетесь пригласить нас в НАТО?" — "Ну, мы не приглашаем присоединиться к НАТО, люди подают заявку на вступление в НАТО". И он сказал: "Вообще-то мы не стоим в одном ряду с множеством других стран, которые не имеют такого же значения"», — рассказал Робертсон.

Как отметил экс-глава НАТО, взгляды российского лидера поменялись из-за «оранжевой революции» на Украине, в которой он видел влияние организации, а также из-за расширения Североатлантического альянса на восток.

Между тем нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия наращивает присутствие в Балтийском регионе. В связи с этим войска альянса готовы к оперативной реакции на угрозу со стороны РФ, отмечает Ura.ru.

