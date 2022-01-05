Экс-генсек НАТО призвал принять Украину и Грузию в альянс
НАТО должна предоставить Украине и Грузии план действий по членству в альянсе, несмотря на нерешенные территориальные споры государств. Об этом заявил бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.
Экс-генсек напомнил, что в 2008 году альянс «обещал Грузии и Украине места за столом НАТО».
«Пришло время разработать план действий для реализации нашего обещания. При необходимости мы можем сделать это с оговоркой, что статья 5 устава НАТО распространяется только на территорию, находящуюся под контролем Киева и Тбилиси», — приводит слова Расмуссена издание Politico.
Согласно этой статье, вооруженное нападение на одну из договаривающихся сторон или несколько из них в Европе или Северной Америке «будет рассматриваться как нападение на них в целом».
Ранее депутат бундестага Омид Нурипур заявил, что НАТО не в праве решать вопрос присоединения Украины к альянсу, страна должна принять решение самостоятельно, пишет Газета.ру.
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