Экс-генсек НАТО призвал принять Украину и Грузию в альянс

Экс-генсек напомнил, что в 2008 году альянс «обещал Грузии и Украине места за столом НАТО».

«Пришло время разработать план действий для реализации нашего обещания. При необходимости мы можем сделать это с оговоркой, что статья 5 устава НАТО распространяется только на территорию, находящуюся под контролем Киева и Тбилиси», — приводит слова Расмуссена издание Politico.

Согласно этой статье, вооруженное нападение на одну из договаривающихся сторон или несколько из них в Европе или Северной Америке «будет рассматриваться как нападение на них в целом».

Ранее депутат бундестага Омид Нурипур заявил, что НАТО не в праве решать вопрос присоединения Украины к альянсу, страна должна принять решение самостоятельно, пишет Газета.ру.

