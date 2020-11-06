«Полиция беспомощна»: Первый генпрокурор РФ оправдал соратников Навального

«Если бы дело возбудили, то не друзья, а следователь досмотрел бы номер, в котором жил Навальный. Именно следователь изымал бы бутылки, записи с видеокамер и проводил бы допросы, а не опросы. Сейчас полиция говорит о своей беспомощности, так как к ним не являются на опрос. А если бы было дело, то на допрос бы вызывали принудительно. При доследственной проверке человек вправе уклоняться от пояснений. Более того, он дает пояснения не как свидетель, и на него не действует угроза уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Объяснение даже не станет документом в суде», - рассказал Степанков.



Он объяснил, почему МВД невыгодно было возбуждать дело.

«Да, в рамках проверки многое изымалось, назначались какие-то экспертизы, но потерпевшего нет. Если бы Навальный получил статус потерпевшего, он имел бы право ознакомиться с постановлениями о назначении экспертизы, с их результатами, принимать участие в следственных действиях, в том числе в очных ставках. Тогда бы проверка была публичной. А сейчас мы не знаем о методике экспертизы, например», - отметил первый генпрокурор.

Вразрез с комментариями МВД прозвучали слова главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. В то время, как МВД заявило об отсутствии следов отравления, Нарышкин рассказал о том, что западные спецслужбы намеревались убить некую «сакральную жертву» для оживления протестных настроений в России. При этом он отметил, что у СВР нет подтвержденных доказательств участия западных спецслужб в ситуации с Навальным.

На заявления МВД и Нарышкина отреагировал оппозиционер Дмитрий Гудков. «Я не хочу комментировать лживые высказывания российских следственных органов, которые в один день умудряются говорить разные вещи: Нарышкин – одно, а МВД – другое», - сказал он в эфире НСН.

Навальному резко стало плохо на борту самолета 20 августа. Лайнер экстренно сел в Омске, оппозиционера без сознания госпитализировали в местную больницу. Врачи посчитали причиной ухудшения здоровья Навального резкий рост уровня сахара в крови из-за нарушения обмена веществ. Спустя несколько дней политика перевезли в клинику в Германии, врачи которой вскоре заявили о следах отравления Навального. Оппозиционера выписали из стационара клиники 23 сентября, сейчас он по-прежнему восстанавливает здоровье в Германии, но уверяет, что обязательно вернется в Россию.

