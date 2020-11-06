«Что дальше, волчанка?» Навальный опроверг наличие у него панкреатита
Оппозиционер Алексей Навальный в своём «Твиттере» написал, что на момент отравления был совершенно здоров и может подтвердить это результатами ежегодных медосмотров.
Ранее в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу заявили, что врачи установили Навальному диагноз панкреатит и нарушение углеводного обмена. По данным полиции, супруга также говорила о диете для похудения, на фоне которой политик якобы испытывал дискомфорт после приема пищи.
Навальный в ответ предположил, что в следующий раз у него найдут более серьёзное заболевание.
«Какого панкреатита? Что дальше? Они найдут у меня волчанку как в докторе Хаузе? Я каждый год проходил медицинский чекап и есть мои анализы на несколько лет. На 20 августа 2020 года я был совершенно здоров», - добавил Навальный.
Алексею Навальному стало плохо во время авиаперелета 20 августа. Самолет экстренно сел в аэропорту Омска, где политика госпитализировали в одну из местных больниц, а затем перевезли в Германию. В немецкой клинике Charite заявили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».
Москва отвергает обвинения в причастности к отравлению политика и требует у Германии дополнительных данных для расследования случившегося.
Евросоюз официально ввёл персональные санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным. В список попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а также еще четыре высокопоставленных российских чиновника и Государственный НИИ органической химии и технологий, где, предположительно, разработаны отравляющие вещества типа «Новичок».
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