«Что дальше, волчанка?» Навальный опроверг наличие у него панкреатита

Ранее в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу заявили, что врачи установили Навальному диагноз панкреатит и нарушение углеводного обмена. По данным полиции, супруга также говорила о диете для похудения, на фоне которой политик якобы испытывал дискомфорт после приема пищи.

Навальный в ответ предположил, что в следующий раз у него найдут более серьёзное заболевание.

«Какого панкреатита? Что дальше? Они найдут у меня волчанку как в докторе Хаузе? Я каждый год проходил медицинский чекап и есть мои анализы на несколько лет. На 20 августа 2020 года я был совершенно здоров», - добавил Навальный.

Алексею Навальному стало плохо во время авиаперелета 20 августа. Самолет экстренно сел в аэропорту Омска, где политика госпитализировали в одну из местных больниц, а затем перевезли в Германию. В немецкой клинике Charite заявили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Москва отвергает обвинения в причастности к отравлению политика и требует у Германии дополнительных данных для расследования случившегося.

Евросоюз официально ввёл персональные санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным. В список попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а также еще четыре высокопоставленных российских чиновника и Государственный НИИ органической химии и технологий, где, предположительно, разработаны отравляющие вещества типа «Новичок».

