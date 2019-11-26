Экс-генпрокурор списал на статистическую погрешность рост преступности в России
Валентин Степанков в эфире НСН пояснил, что стоит за официальной статистикой Генпрокуратуры, и соответствует ли она реальному положению дел.
Генеральная прокуратура отчиталась о состоянии преступности в России. Как заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, за январь-октябрь нынешнего года зарегистрировано около 1,7 миллиона преступлений. Этот показатель на 2% выше, чем годом ранее. На те же 2% выросло и количество зафиксированных в стране коррупционных преступлений. Их число превысило 27 тысяч.
Бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков заявил НСН, что приведенные цифры не могут свидетельствовать о серьезном ухудшении в положении дел.
«2% - это цифра, которая относится к статистической погрешности, и говорить о росте преступности не стоит. Нужно смотреть не на общий вал преступности, а на отдельные категории, особенно останавливаясь на тяжких и особо тяжких преступлениях. Именно эти показатели влияют на общую статистику, и указанные проценты свидетельствуют, что ситуация нормальная», - сделал вывод экс-генпрокурор.
«Нельзя говорить о преступности с точки зрения: больше ее стало или меньше. Это сложный процесс, который нужно оценивать по совокупности и по количеству выявленных и направленных в суд преступлений. Тогда это будет объективная оценка. Можно будет делать вывод о тех или иных тенденциях».
Но в официальном докладе Генпрокуратуры есть и серьезные поводы для беспокойства. Так, общий ущерб от преступлений в стране вырос по сравнению с прошлогодним показателем на 15%. Александр Куренной уточнил, что общий ущерб оценивается в 526, 5 млрд рублей. Это сопоставимо с годовым бюджетом Санкт-Петербурга.
«Что касается увеличения причиняемого ущерба, это уже более объективный фактор. И мы можем говорить, что преступления выявляются, потому что ущерб рассчитывается от раскрытых правонарушений. Так что делаем вывод, что преступность у нас более жадная в своих посягательствах на имущество граждан, имущество предприятий, бюджетные деньги», - считает Валентин Степанков.
По данным Генпрокуратуры, более трети всех зарегистрированных преступлений - это хищения чужого имущества, растет число мошенничеств. Зато, как пишут РИА Новости, сокращается количество присвоений или растрат, грабежей, разбоев.
Тенденция к росту преступности сохраняется в 50 регионах страны, заметнее всего это в Северной Осетии, Адыгее, Татарстане и Чечне. Еще в 35 регионах, в частности в Ненецком автономном округе, Дагестане, Калужской, Омской областях и Севастополе, уровень преступности идет на спад.
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