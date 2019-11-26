Экс-генпрокурор списал на статистическую погрешность рост преступности в России

Генеральная прокуратура отчиталась о состоянии преступности в России. Как заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, за январь-октябрь нынешнего года зарегистрировано около 1,7 миллиона преступлений. Этот показатель на 2% выше, чем годом ранее. На те же 2% выросло и количество зафиксированных в стране коррупционных преступлений. Их число превысило 27 тысяч.

Бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков заявил НСН, что приведенные цифры не могут свидетельствовать о серьезном ухудшении в положении дел.

«2% - это цифра, которая относится к статистической погрешности, и говорить о росте преступности не стоит. Нужно смотреть не на общий вал преступности, а на отдельные категории, особенно останавливаясь на тяжких и особо тяжких преступлениях. Именно эти показатели влияют на общую статистику, и указанные проценты свидетельствуют, что ситуация нормальная», - сделал вывод экс-генпрокурор.