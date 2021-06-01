СМИ: Политик Гудков задержан по подозрению в причинении имущественного ущерба
Политика Дмитрия Гудкова задержали на 48 часов до избрания меры пресечения, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, Гудков является подозреваемым по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах и по статье «причинение имущественного ущерба» ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
Другой источник ТАСС добавил, что вину политик не признаёт.
Ранее Гудков сообщил в своем Telegram-канале о том, что полиция проводит обыски на его даче под Коломной. По его словам, обыски также идут у его начальника штаба Виталия Венидиктова и экс-председателя «Открытой России» (признано Генпрокуратурой нежелательной организацией на территории РФ) Александра Соловьёва.
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