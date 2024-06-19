Экс-депутата Яшина* перевели в помещение камерного типа

По его словам, помещение камерного типа – «это что-то вроде тюрьмы строгого режима внутри лагеря». Политик отметил, что «это камера ШИЗО, только теперь на постоянной основе».

Ранее Яшина отправили на 15 суток в штрафной изолятор. Поводом для этого якобы стало то, что он покинул свое спальное место на три минуты позже команды «подъем».

Ранее кассационный суд оставил в силе приговор Илье Яшину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

