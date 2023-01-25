Экс-депутата Илью Пономарёва* объявили террористом и экстремистом
25 января 202314:21
Росфинмониторинг включил признанного в РФ иноагентом бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва в список террористов и экстремистов.
Соответствующая информация появилась на портале ведомства.
Ранее Пономарёв был арестован за «публичное распространение заведомо ложной информации» о действиях армии РФ. Экс-парламентарий уехал из России после заведения на него дела о растрате в 2014 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru