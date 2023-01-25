Экс-депутата Илью Пономарёва* объявили террористом и экстремистом

Росфинмониторинг включил признанного в РФ иноагентом бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва в список террористов и экстремистов.

СМИ: В регионах проходят обыски по делу бывшего депутата Пономарева

Соответствующая информация появилась на портале ведомства.

Ранее Пономарёв был арестован за «публичное распространение заведомо ложной информации» о действиях армии РФ. Экс-парламентарий уехал из России после заведения на него дела о растрате в 2014 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТеррористыЭкстремистыДепутатИлья Пономарев
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