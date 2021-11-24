Украина заявила, что митинг антипрививочников в Киеве – спецоперация России

Гончаренко подчеркнул, что Совет Национальной безопасности обнаружил следы «российской информационной спецоперации, направленной на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины». Депутат объяснил, что подтверждением этому служат плакаты, которые держали в руках участники митинга. «Участники на плакатах разместили QR-код, дающий переход на вебсайт российской политической партии "Единая Россия"», – заявил Гончаренко.

24 ноября несколько тысяч людей собрались перед зданием Верховной Рады в Киеве на митинг против вакцинации от коронавируса.

