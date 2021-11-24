Украина заявила, что митинг антипрививочников в Киеве – спецоперация России
Митинг в Киеве против вакцинации от COVID-19 – спецоперация России, заявил депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Об этом сообщает РИА Новости.
Гончаренко подчеркнул, что Совет Национальной безопасности обнаружил следы «российской информационной спецоперации, направленной на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины». Депутат объяснил, что подтверждением этому служат плакаты, которые держали в руках участники митинга. «Участники на плакатах разместили QR-код, дающий переход на вебсайт российской политической партии "Единая Россия"», – заявил Гончаренко.
24 ноября несколько тысяч людей собрались перед зданием Верховной Рады в Киеве на митинг против вакцинации от коронавируса.
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