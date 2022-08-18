Экс-депутат Рады: США могут перевыпустить доллары, чтобы навредить России
США на фоне поражения в противостоянии с Россией могут использовать свой последний шанс навредить Москве и выпустить новые долларовые купюры, считает бывший депутат Верховной рады Илья Кива. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Проигрывая Москве, Вашингтон может использовать свою последнюю возможность для дестабилизации ситуации в России, нанесения ущерба мировой экономике и возможностью частичного списания своих долгов — объявить о начале выпуске новых долларовых банкнот и начать обмен на старые», — отметил политик.
Кива считает, что США будут делать это по удобным для себя правилам, пишет РИА ФАН. По мнению политика, такие действия усилят зависимость стран, использующих доллар как ключевой актив, отмечает РЕН ТВ. Экс-депутат посоветовал россиянам и украинцам хранить сбережения в рублях — «одной из самых защищенных валют мира».
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