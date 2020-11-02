Виноват Макрон. В Чечне отреагировали на конфликт Кадырова и Жириновского

Бывший депутат Госдумы от Чечни Хож Магомед Вахаев в эфире НСН отчасти поддержал Жириновского, однако признался, что сам бы поступил иначе.

«Жириновский мудрый политик. Я бы на его месте даже и промолчал бы. Но он прав в плане того, что главы регионов не должны вмешиваться во внешнюю политику, так как это прерогатива президента. Кадыров говорит, что высказывается как частное лицо, но он, прежде всего, глава субъекта», - сказал Вахаев.

Он также отметил, что Кадыров по-своему прав, так как защищает мусульман.

«Нельзя оскорблять чувства верующих, в этом смысле я поддерживаю Рамзана Ахматовича. Во Франции не должны такие вещи выдавать. Если у вас свобода слова, то выражайте ее другими, добрыми, хорошими способами. Но Макрон разжег межрелигиозный конфликт. Я не знаю, как он теперь будет тушить этот огонь», - отметил Вахаев.

По его словам, президенту Франции следует быть осторожным в высказываниях.

«В России ни разу не было, чтобы глава государства говорил что-то плохое о религии. А вот Макрон недальновидный. Я даже не знаю, как его избрали на пост, ведь именно из-за него гибнут люди. Если он думает, что останется в стороне, то это никогда не случится. Рано или поздно его достанут те же самые исламисты, которых он пригласил в республику», - отметил бывший депутат.

В октябре в пригороде Парижа произошло убийство учителя истории Сэмюэля Пати, показывавшего на занятиях карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого Макрон назвал это «атакой на свободу слова», а также заявил о кризисе ислама во всем мире». На его высказывание жестко отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев и вовсе назвал Макрона «террористом номер один» за «нападки на мусульман». После этого во Франции вновь произошел теракт, еще несколько попыток нападения полицейским удалось пресечь.

