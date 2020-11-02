Виноват Макрон. В Чечне отреагировали на конфликт Кадырова и Жириновского
Экс-депутат Госдумы от Чечни рассказал в эфире НСН, за кем правда в конфликте главы республики и лидера ЛДПР.
События во Франции спровоцировали конфликт между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
После того, как руководитель региона призвал президента Франции Эммануэля Макрона «прекратить нападки на веру, пока не поздно», Жириновский напомнил Кадырову, что тот не имеет права вмешиваться во внешнюю политику России. В ответ глава Чечни призвал Жириновского извиниться за то, что тот «взял на себя смелость» учить его работе. В свою очередь, Жириновский заявил, что не понял, за что ему извиняться.
Бывший депутат Госдумы от Чечни Хож Магомед Вахаев в эфире НСН отчасти поддержал Жириновского, однако признался, что сам бы поступил иначе.
«Жириновский мудрый политик. Я бы на его месте даже и промолчал бы. Но он прав в плане того, что главы регионов не должны вмешиваться во внешнюю политику, так как это прерогатива президента. Кадыров говорит, что высказывается как частное лицо, но он, прежде всего, глава субъекта», - сказал Вахаев.
Он также отметил, что Кадыров по-своему прав, так как защищает мусульман.
«Нельзя оскорблять чувства верующих, в этом смысле я поддерживаю Рамзана Ахматовича. Во Франции не должны такие вещи выдавать. Если у вас свобода слова, то выражайте ее другими, добрыми, хорошими способами. Но Макрон разжег межрелигиозный конфликт. Я не знаю, как он теперь будет тушить этот огонь», - отметил Вахаев.
По его словам, президенту Франции следует быть осторожным в высказываниях.
«В России ни разу не было, чтобы глава государства говорил что-то плохое о религии. А вот Макрон недальновидный. Я даже не знаю, как его избрали на пост, ведь именно из-за него гибнут люди. Если он думает, что останется в стороне, то это никогда не случится. Рано или поздно его достанут те же самые исламисты, которых он пригласил в республику», - отметил бывший депутат.
В октябре в пригороде Парижа произошло убийство учителя истории Сэмюэля Пати, показывавшего на занятиях карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого Макрон назвал это «атакой на свободу слова», а также заявил о кризисе ислама во всем мире». На его высказывание жестко отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев и вовсе назвал Макрона «террористом номер один» за «нападки на мусульман». После этого во Франции вновь произошел теракт, еще несколько попыток нападения полицейским удалось пресечь.
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