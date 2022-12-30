Экс-депутат Европарламента заявил, что Зеленский планирует ограбление века
Французский политик, экс-депутат Европарламента (ЕП) Флориан Филиппо назвал финансовую помощь Украине ограблением простых граждан Европы. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По его словам, в январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский вместе с BlackRock и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен «планирует ограбление века на наши деньги».
Ранее Урсула фон дер Ляйен пообещала обеспечить беспрерывную помощь Украине на долгосрочной основе для обеспечения насущных потребностей и планируемых усилий по восстановлению страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru