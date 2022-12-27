Экс-депутат ЕП заявил, что Зеленский выступил перед «фантомным» Конгрессом США
Украинский лидер Владимир Зеленский выступал перед «фантомным» Конгрессом, который больше не имеет ничего общего с политической действительностью в Соединенных Штатах. Об этом заявил французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо на своем YouTube-канале.
По его словам, Зеленский ведет свою политику при поддержке американских «ястребов» и Североатлантического альянса. Филипп отметил, что лишь 82 из 213 республиканцев в Палате представителей пришли слушать президента Украины. Также французский политик заметил, что другие законодатели призвали еще тщательнее проверять средства, которые выделяются на помощь Украине и контролировать, как они расходуются.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что США могут прекратить финансирование Украины, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, в таком случае Украина продолжит сражаться самостоятельно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru