По его словам, Зеленский ведет свою политику при поддержке американских «ястребов» и Североатлантического альянса. Филипп отметил, что лишь 82 из 213 республиканцев в Палате представителей пришли слушать президента Украины. Также французский политик заметил, что другие законодатели призвали еще тщательнее проверять средства, которые выделяются на помощь Украине и контролировать, как они расходуются.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что США могут прекратить финансирование Украины, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, в таком случае Украина продолжит сражаться самостоятельно.

