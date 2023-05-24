Bild: учения НАТО Air Defender 23 станут сигналом для России
Страны НАТО решили пригрозить России учениями военно-воздушных сил Air Defender 23, пишет немецкая газета Bild.
Издание отметило, маневры станут крупнейшими военно-воздушными учениями в истории НАТО.
«Несомненно, это событие станет сигналом для России и президента Владимира Путина», - сообщили журналисты.
Учения пройдут с 12 по 23 июня в Германии. В маневрах примут участие несколько тысяч солдат НАТО. В воздух поднимутся 240 самолетов.
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