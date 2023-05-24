Bild: учения НАТО Air Defender 23 станут сигналом для России

Издание отметило, маневры станут крупнейшими военно-воздушными учениями в истории НАТО.

«Несомненно, это событие станет сигналом для России и президента Владимира Путина», - сообщили журналисты.

Учения пройдут с 12 по 23 июня в Германии. В маневрах примут участие несколько тысяч солдат НАТО. В воздух поднимутся 240 самолетов.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак объявил о скором начале обучения летчиков ВСУ на американских истребителях F-16. По его словам, речь идет о ближайших днях, передает «Радиоточка НСН».

