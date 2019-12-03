Экс-депутат Думы Шлегель объяснил переезд в Германию корнями
Бывший депутат Госдумы и комиссар молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель в интервью «Коммерсанту» объяснил, почему решил переехать в Германию.
Экс-парламентарий заявил, что переезд в ФРГ – личное дело его семьи. Кроме того, подчеркнул он, он уже три года не состоит в политических партиях, не является общественной или политической фигурой, следовательно, имеет полное право на смену места жительства.
Шлегель добавил, что основанием для выдачи ему гражданства Германии стал тот факт, что он является этническим немцем, при этом он отметил, что новое гражданство не обязывает его отказаться от российского паспорта.
Как отмечает Ura.ru, видный в прошлом единоросс стал гражданином Германии весной 2019 года. Немецкие СМИ выяснили, что он работает в Мюнхене директором по стратегическим проектам и операциям в немецком офисе международной компании по информационной безопасности Acronis.
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