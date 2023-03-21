Экс-аналитик ЦРУ предупредил Байдена об опасной для США украинской ловушке

Существуют три важных признака, которые говорят о том, что президент США Джо Байден рискует попасть в украинскую ловушку и потерять свои позиции на международной арене. Об этом сообщил в статье для Responsible Statecraft бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб.

По его словам, дела у ВСУ на поле боя обстоят не очень хорошо, Украина находится на грани поражения под Артемовском.

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Вторым важным фактором в этой ситуации он назвал внутренние проблемы США, среди которых поляризация общества и сомнения в необходимости помогать Киеву. Последним важным фактором экс-аналитик ЦРУ назвал возможность Китая выступить в качетсве посредника на Украине, что также негативно скажется на авторитете Вашингтона.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что в США обеспокоены тем, что китайский лидер Си Цзиньпин использует свой визит в Москву для активизации попыток добиться перемирия на Украине, против которого выступает Вашингтон. По его словам, США считают неприемлемым прекращение огня без отвода войск России. Кирби отметил, что это позволит Москве закрепиться на своих позициях и заново начать «атаковать».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДжо Байден

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