Экс-аналитик ЦРУ предупредил Байдена об опасной для США украинской ловушке

Существуют три важных признака, которые говорят о том, что президент США Джо Байден рискует попасть в украинскую ловушку и потерять свои позиции на международной арене. Об этом сообщил в статье для Responsible Statecraft бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб.

По его словам, дела у ВСУ на поле боя обстоят не очень хорошо, Украина находится на грани поражения под Артемовском.