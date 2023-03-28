Экс-аналитик ЦРУ ответил на вопрос о вероятности войны с РФ цитатой Путина
Работавший в Центральном разведывательном управлении США специалист по России Реймонд Макговерн процитировал президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
Аналитик ответил на вопрос журналиста Эндрю Наполитано о том, смогут ли Соединенные Штаты воевать с Россией и одновременно обострять ситуацию вокруг Тайваня.
Макговерн вспомнил слова Путина, которые он произнес на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Российский лидер заявил о нелогичности действий США и отсутствии у Вашингтона «хитрого плана».
Текущую ситуацию в отношениях между Россией и США бывший аналитик ЦРУ назвал «довольно опасной».
Газета The Wall Street Journal 28 марта сообщила, что Вашингтон перестал делиться с Москвой данными о ядерных силах. Издание ссылается на источник в Белом доме, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 447 / сут.
Умерли
397 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 013 / сут.
- Goldman Sachs: ИИ оставит без работы 300 млн человек
- Во Франции призвали учитывать позицию России для стабилизации Европы
- Экс-аналитик ЦРУ ответил на вопрос о вероятности войны с РФ цитатой Путина
- Сбой произошел в московском метро из-за человека на пути
- На Украине объявили о создании трех рот ударных беспилотников
- Херш: Байден вцепился в Украину для переизбрания в 2024 году
- CNN сообщил о снижении возможностей разведки США над Черным морем
- США прекращают делиться данными о ядерных силах с Россией
- В Ставропольском крае запретили использовать гражданские беспилотники
- «Бегайте сами»: лыжница Степанова назвала неправомерными условия допуска спортсменов из РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru