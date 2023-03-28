Экс-аналитик ЦРУ ответил на вопрос о вероятности войны с РФ цитатой Путина

Аналитик ответил на вопрос журналиста Эндрю Наполитано о том, смогут ли Соединенные Штаты воевать с Россией и одновременно обострять ситуацию вокруг Тайваня.

Макговерн вспомнил слова Путина, которые он произнес на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Российский лидер заявил о нелогичности действий США и отсутствии у Вашингтона «хитрого плана».

Текущую ситуацию в отношениях между Россией и США бывший аналитик ЦРУ назвал «довольно опасной».

Газета The Wall Street Journal 28 марта сообщила, что Вашингтон перестал делиться с Москвой данными о ядерных силах. Издание ссылается на источник в Белом доме, пишет НСН.

