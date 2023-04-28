Трамп: Выдвижением на второй срок Байден намерен окончательно разрушить США

«Он хочет довести до конца разрушение нашей страны», — заявил бывший глава государства. Как отметил Байден, он больше не будет называть «продажной» бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. По его словам, теперь «мы будем применять это прозвище к Джо Байдену».

Ранее Трамп заявил, что участие Байдена в выборах может закончиться мировой войной, сообщает «Радиоточка НСН».

