ЕК рекомендовала дать Молдавии статус кандидата в ЕС, Грузии - нет

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить статус кандидата в члены Евросоюза Молдавии. При этом Грузия пока статуса страны-кандидата может не получить до выполнения ряда условий, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции, прямая трансляция которой прошла на странице Еврокомиссии в Twitter.

Макрон заявил, что Украина может стать кандидатом в ЕС

По ее словам, республика не получила такой рекомендации от ЕК.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус страны—кандидата на вступление в Eвросоюз.

Ожидается, что окончательное решение примут лидеры стран ЕС на саммите на следующей неделе.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрузияМолдавияЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры