ЕК рекомендовала дать Молдавии статус кандидата в ЕС, Грузии - нет
Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить статус кандидата в члены Евросоюза Молдавии. При этом Грузия пока статуса страны-кандидата может не получить до выполнения ряда условий, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции, прямая трансляция которой прошла на странице Еврокомиссии в Twitter.
По ее словам, республика не получила такой рекомендации от ЕК.
Ранее Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус страны—кандидата на вступление в Eвросоюз.
Ожидается, что окончательное решение примут лидеры стран ЕС на саммите на следующей неделе.
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