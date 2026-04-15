«Его право»: Лавров оценил отказ Мадьяра звонить Путину

Решение лидера победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра не звонить первым президенту РФ Владимиру Путину является его личным правом. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Песков: Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на выборах

Он отметил, что в Москве воспринимают слова венгерского политика «как его право как личности распоряжаться своими желаниями».

Министр добавил, что Россия, в свою очередь, никогда не уклоняется от диалога, что российский лидер «многократно доказывал конкретными делами».

Ранее Мадьяр заявил, что ответит на звонок, если ему позвонит Путин, но сам он президенту РФ звонить не собирается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Телефонный РазговорВенгрияВладимир ПутинМИД РФСергей Лавров

Все новости

партнеры