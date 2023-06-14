Египет подал заявку на вступление в БРИКС
14 июня 202311:35
Египет подал заявку на вступление в БРИКС, заявил посол России в Каире Георгий Борисенко. Об этом сообщило агентство ТАСС.
По словам дипломата, Египет заинтересовал максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, национальные или некую совместную валюту. Это и послужило стимулом вступления Каира в объединение.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил разрешения приехать к главе ЮАР Сирилу Рамафосе на саммит БРИКС, который пройдет с 22 по 24 августа 2023 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Египет подал заявку на вступление в БРИКС
- Путин поручил интегрировать беспилотники в воздушное пространство России
- МЧС оценило ущерб от подтоплений в Херсонской области в 1,2 млрд рублей
- СМИ: На границе с Латвией выстроилась очередь из желающих въехать в Россию украинцев
- Курс доллара превысил 85 рублей впервые с апреля 2022 года
- «Миллион на миллион»: Синоптики пообещали москвичам самый теплый день с начала лета
- Экс-главу «Штаба Навального» в Уфе приговорили к 7,5 года колонии
- Рогов предупредил о возможной провокации Киева против Запорожской АЭС
- Абрамченко допустила продолжение продуктовой дефляции летом и в сентябре
- Медведев пригрозил уничтожить кабельную связь «Северных потоков»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru