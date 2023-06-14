Египет подал заявку на вступление в БРИКС

По словам дипломата, Египет заинтересовал максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, национальные или некую совместную валюту. Это и послужило стимулом вступления Каира в объединение.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил разрешения приехать к главе ЮАР Сирилу Рамафосе на саммит БРИКС, который пройдет с 22 по 24 августа 2023 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

