Египет подал заявку на вступление в БРИКС

Египет подал заявку на вступление в БРИКС, заявил посол России в Каире Георгий Борисенко. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«На двух стульях»: Макрон согласовал с Западом просьбу приехать на саммит БРИКС

По словам дипломата, Египет заинтересовал максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, национальные или некую совместную валюту. Это и послужило стимулом вступления Каира в объединение.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил разрешения приехать к главе ЮАР Сирилу Рамафосе на саммит БРИКС, который пройдет с 22 по 24 августа 2023 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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