ЦИК обновил данные по лидерам губернаторских выборов

9 сентября00:10

Центральная избирательная комиссия обновила данные по лидерам выборов губернаторов в российских регионах. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников с 65,18% голосов и врио губернатора Курской области Роман Старовойт с 80,82% голосов лидируют после обработки 50% бюллетеней.

Также после половины обработанных протоколов лидирует врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, у него 74,85% голосов.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов с 65,47% голосов занимает первое место после обработки 11% протоколов.


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ФОТО: РИА Новости
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