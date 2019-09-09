ЦИК обновил данные по лидерам губернаторских выборов
Центральная избирательная комиссия обновила данные по лидерам выборов губернаторов в российских регионах. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников с 65,18% голосов и врио губернатора Курской области Роман Старовойт с 80,82% голосов лидируют после обработки 50% бюллетеней.
Также после половины обработанных протоколов лидирует врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, у него 74,85% голосов.
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов с 65,47% голосов занимает первое место после обработки 11% протоколов.
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