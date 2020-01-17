Единороссы заявили о претензиях к четырём министерствам

Депутаты фракции «Единая Россия» в Государственной думе обозначили претензии к работе четырёх ведомств – министерствам здравоохранения, культуры, труда и просвещения. Об этом заявил глава фракции, заместитель председателя нижней палаты парламента Сергей Неверов.

По его словам, вопросы были выказаны во время встречи депутатов фракции с Михаилом Мишустиным, которая прошла накануне, когда он ещё был кандидатом в премьер-министры, передает ТАСС.

Неверов обозначил суть этих претензий. По Минздраву – проблемы, так называемой, оптимизации здравоохранения, нехватка специалистов узкого профиля, обеспечение лекарствами, зарплаты медиков.

По министерству труда и соцзащиты депутаты озвучили много проблем, в частности вопрос повышения реальных доходов россиян. По Минпросвещению - зарплата учителей, программы обучения, учебники, принципы организации школьного образования в целом.

Что касается Минкультуры, то нередко решения, которые оно принимает, вызывают в обществе неоднозначную, а порой явно отрицательную реакцию, отметил Неверов.

