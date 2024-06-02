«Единая Россия» выдвинула Беглова кандидатом на выборах губернатора Петербурга

Партия «Единая Россия» выдвинула губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова кандидатом для участия в выборах главы города в сентябре 2024 года, передает РИА Новости.

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С призывом поддержать действующего губернатора Петербурга к партийцам обратился секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, необходимо приложить все усилия для победы Беглова на выборах 8 сентября.

После этого состоялось тайное голосование по кандидатуре. В поддержку Беглова подано 200 бюллетеней, против - только один.

Ранее градоначальник предложил запретить самокатам ездить по тротуарам в Петербурге. Правительство Северной столицы разработает соответствующие поправки в федеральное законодательство, отмечает «Радиоточка НСН».

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