«Единая Россия» утвердила состав фракции в Госдуме в 324 депутата
«Единая Россия» утвердила состав фракции в Госдуме восьмого созыва в составе 324 депутатов. Решение было проголосовано на организационном собрании фракции. Как утончил её руководитель Владимир Васильев, в состав включены два народных избранника, которые шли на выборы как самовыдвиженцы - Владислав Резник (состоит в Госдуме 22 года) и бывший депутат Госсовета Крыма, бизнесмен Леонид Бабашов.
Васильев также рассказал, что два избранных депутата – единоросса Александр Авдеев и Ольга Баталина в последний момент отказались от мандатов. Авдеев принял ранее предложение занять должность временно исполняющего обязанности губернатора Владимирской области, а Баталина назначена первым заместителем министра труда и соцзащиты. Их мандаты будут распределены внутри партийного списка.
По итогам трёхдневного голосования 17, 18, 19 сентября в нижнюю палату парламента также прошли КПРФ (57 мандатов), «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (27), ЛДПР(21), «Новые люди» (13). «Родина», «Гражданская платформа», «Партия роста» получили по одному представителю в Госдуме, ещё пять прошли как самовыдвиженцы.
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