«Единая Россия» решила исключить из своих рядов депутата-ростовщика

По словам Ревенко, жалобы на Михайлова продолжают поступать. Люди также обращались в суды, сколько именно исков было подано, не сообщается, передает РИА Новости.

Окончательное решение об исключении депутата из партии должен принять президиум генсовета ЕР на ближайшем заседании.

Ранее замглавы генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов сообщил Ura.ru о том, что «Единая Россия» отказалась от выдвижения в Госдуму артистов, спортсменов и музыкантов. Партия власти, по его словам, намерена в будущем опираться на людей с «профессиональными компетенциями», которые способны принести «практическую пользу».

Руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов в эфире НСН заявил, что ничего не знает об изменении предвыборной тактики партии.

