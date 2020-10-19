«Единая Россия» решила исключить из своих рядов депутата-ростовщика
Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала исключить депутата Госсовета Чувашии Владимира Михайлова из партии, который использовал серые схемы отъема недвижимости. Об этом сообщил ответственный секретарь комиссии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.
В пресс-службе партии сообщили, что местные жители обвиняют Михайлова в «ростовщичестве». Он массово раздавал социально незащищенным гражданам ссуды под заведомо невозвратный процент. Затем за долги у люди лишались квартир и земли.
По словам Ревенко, жалобы на Михайлова продолжают поступать. Люди также обращались в суды, сколько именно исков было подано, не сообщается, передает РИА Новости.
Окончательное решение об исключении депутата из партии должен принять президиум генсовета ЕР на ближайшем заседании.
Ранее замглавы генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов сообщил Ura.ru о том, что «Единая Россия» отказалась от выдвижения в Госдуму артистов, спортсменов и музыкантов. Партия власти, по его словам, намерена в будущем опираться на людей с «профессиональными компетенциями», которые способны принести «практическую пользу».
Руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов в эфире НСН заявил, что ничего не знает об изменении предвыборной тактики партии.
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