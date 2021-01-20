Зюганов назвал лживым союз «Справедливой России» с Прилепиным

Объединение «Справедливой России» с партиями «За правду» и «Патриоты России» следует считать «искусственным» и «лживым», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Чеснаков: «Миронов - сер, а Прилепин перспективный карлик»

«Это не в первый раз. В своё время объединяли Глазьева с Рогозиным, чтобы остаться в Думе. Ещё раньше – Лебедя с компанией. Ничего общего с нормальным политическом процессом здесь нет. Есть желание любой ценой втащить под свои знамёна разочарованных в курсе «Единой России», – отметил лидер коммунистической партии в эфире «Радио 1».

Зюганов добавил, что для настоящего объединения нужна общая платформа, иначе это будет всего лишь тактическим ходом.

«Кто такой, например, Сурайкин и его «Коммунисты России»? Там ничего коммунистического нет», – заявил Зюганов, комментируя возможность союза КПРФ с какими-либо партиями.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Справедливая РоссияКПРФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры