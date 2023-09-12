«Единая Россия» одержала абсолютную победу на муниципальных выборах в ТиНАО
12 сентября 202315:53
Партия «Единая Россия» одержала абсолютную победу на муниципальных выборах в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО). Об этом сообщил секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.
По его словам, 162 мандата распределились следующим образом: один кандидат от партии «Новые люди» победил, еще один – от партии «Справедливая Россия – За правду», шесть – самовыдвиженцев и 154 кандидата – от партии «Единая Россия».
Попов подчеркнул, что кампания проходила в 13 муниципальных образованиях Москвы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru