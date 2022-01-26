Джонсон заявил, что не уйдет в отставку из-за вечеринок во время карантина
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не собирается покидать свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в его резиденции во время действия локдауна. Об этом сообщает ТАСС.
Джонсон, отвечая на вопрос лидера оппозиции Кира Стармера, подчеркнул, что уходить с поста премьер-министра он пока не планирует. В то же время Джонсон посоветовал оппозиции сосредоточить внимание на теме эскалации ситуации вокруг Украины.
Информация о вечеринках на Даунинг-стрит появилась еще в декабре прошлого года. Ситуация усложнилась, когда стало известно о том, что мероприятия в резиденции премьер-министра Великобритании проводились и 16 апреля 2021 года – накануне похорон принца Филиппа. Джонсону пришлось принести публичные извинения. Сейчас оппозиция требует его отставки.
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