Джонсон: «Военный авантюризм» РФ у границ Украины будет трагической ошибкой

Ранее издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показана концентрация российских войска и техники на границе с Украиной.

По мнению Джонсона, Кремль ничего не сможет чего-то добиться военным авантюризмом.

Накануне министры обороны Украины и Великобритании Алексей Резников и Бен Уоллес заявили о нежелание враждебных отношений с РФ, выразив обеспокоенность военной активностью у украинских границ.



