Джонсон: «Военный авантюризм» РФ у границ Украины будет трагической ошибкой
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что военный авантюризм РФ у украинских границ будет «трагической ошибкой», передает РИА Новости.
Ранее издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показана концентрация российских войска и техники на границе с Украиной.
По мнению Джонсона, Кремль ничего не сможет чего-то добиться военным авантюризмом.
Накануне министры обороны Украины и Великобритании Алексей Резников и Бен Уоллес заявили о нежелание враждебных отношений с РФ, выразив обеспокоенность военной активностью у украинских границ.
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