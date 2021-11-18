Джонсон: «Военный авантюризм» РФ у границ Украины будет трагической ошибкой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что военный авантюризм РФ у украинских границ будет «трагической ошибкой», передает РИА Новости.

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Ранее издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показана концентрация российских войска и техники на границе с Украиной.

По мнению Джонсона, Кремль ничего не сможет чего-то добиться военным авантюризмом.

Накануне министры обороны Украины и Великобритании Алексей Резников и Бен Уоллес заявили о нежелание враждебных отношений с РФ, выразив обеспокоенность военной активностью у украинских границ.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:УкраинаБорис Джонсон
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