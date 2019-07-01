Джонсон проведет Brexit «назло Путину»
Бывший глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который сейчас претендует на пост премьер-министра, заявил, что планирует доказать президенту России Владимиру Путину ценность либерализма. Об этом он сообщил в статье, которую написал для издания The Daily Telegraph, сообщает «Свободная пресса». Ранее президент России в интервью изданию Financial Times выдвинул тезис, что «либеральная идея изжила себя окончательно».
Доказать, что либерализм жив, Джонсон планирует своевременным выходом Великобритании из Brexit. Кроме того, он считает, что новый референдум или отказ от сделки сделают страну «посмешищем» на мировой арене, пишет РЕН ТВ.
Как указывает агентство, Джонсон отметил, что большинство британцев проголосовали за выход из ЕС кaк рaз из-зa того, что объединение «нaчaло всерьёз подрывaть основополaгaющую черту либерaльной демокрaтии», которой, по его словaм, является прaво людей в ходе выборов отстрaнять от влaсти тех, кто принимaет зaконы. Под этим он подрaзумевaл центрaлизaцию влaсти в Брюсселе, уточняет RT.
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