Джонсон призвал принять Украину в НАТО как можно быстрее без условий

«Когда лидеры НАТО приехали в Вильнюс на этой неделе, было совершенно очевидно, что они должны делать. Они должны были быть сильными. В этом весь смысл НАТО», — указал Джонсон.

По словам политика, альянс должен был дать Украине знак, что членство Киева в НАТО возможно по окончании боевых действий. Однако украинская сторона получит приглашение в блок, когда союзники договорятся и будут выполнены необходимые условия.

Как отметил Джонсон, Украина приложила достаточно усилий, чтобы продемонстрировать готовность к членству в НАТО.

«Никакие вооруженные силы не являются более грозными и более эффективными в использовании оружия НАТО. Ни одна страна не нуждается в членстве в НАТО так сильно», — написал экс-премьер.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что принять Украину в Североатлантический альянс невозможно, пока не завершился конфликт, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

