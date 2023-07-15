Джонсон призвал принять Украину в НАТО как можно быстрее без условий

Западу следует принять Украину в НАТО как можно быстрее и без условий, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом политик написал в своем материале для Daily Mail.

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«Когда лидеры НАТО приехали в Вильнюс на этой неделе, было совершенно очевидно, что они должны делать. Они должны были быть сильными. В этом весь смысл НАТО», — указал Джонсон.

По словам политика, альянс должен был дать Украине знак, что членство Киева в НАТО возможно по окончании боевых действий. Однако украинская сторона получит приглашение в блок, когда союзники договорятся и будут выполнены необходимые условия.

Как отметил Джонсон, Украина приложила достаточно усилий, чтобы продемонстрировать готовность к членству в НАТО.

«Никакие вооруженные силы не являются более грозными и более эффективными в использовании оружия НАТО. Ни одна страна не нуждается в членстве в НАТО так сильно», — написал экс-премьер.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что принять Украину в Североатлантический альянс невозможно, пока не завершился конфликт, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОУкраинаБорис Джонсон

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