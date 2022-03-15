Джонсон предрек «трудные времена» для Запада из-за отказа от российских энергоносителей

«Не сомневаюсь, что впереди будут трудные времена. Процесс отвыкания от российских нефти и газа, от углеводородов в целом, будет для мира тяжелым. Но это возможно», — считает политик.

Как отметил Джонсон, западные страны будут увеличивать потребление низкоуглеродной энергии, а также намерены стремиться к углеродной нейтральности, сообщает телеканал «360».

По мнению британского премьера, возобновление отношений с РФ и наращивание поставок российских нефти и газа после 2014 года было ошибкой, пишет РИА ФАН. Джонсон отмечает, что мир может вынудить Москву «положить конец агрессии и уважать международное право», только освободившись от «российской углеводородной иглы».

