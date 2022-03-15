Джонсон предрек «трудные времена» для Запада из-за отказа от российских энергоносителей

Запад ожидают «трудные времена» в случае отказа от энергоносителей из России и ускоренного перехода на возобновляемые источники энергии. Об этом пишет премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей статье для Daily Telegraph.

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«Не сомневаюсь, что впереди будут трудные времена. Процесс отвыкания от российских нефти и газа, от углеводородов в целом, будет для мира тяжелым. Но это возможно», — считает политик.

Как отметил Джонсон, западные страны будут увеличивать потребление низкоуглеродной энергии, а также намерены стремиться к углеродной нейтральности, сообщает телеканал «360».

По мнению британского премьера, возобновление отношений с РФ и наращивание поставок российских нефти и газа после 2014 года было ошибкой, пишет РИА ФАН. Джонсон отмечает, что мир может вынудить Москву «положить конец агрессии и уважать международное право», только освободившись от «российской углеводородной иглы».

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:РоссияВеликобританияБорис Джонсон
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