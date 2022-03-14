СМИ: ЕС ужесточит антироссийские санкции, но не запретит импорт нефти

По данным агентства, российским компаниям придется столкнуться с запретом на инвестиции, который сделает невозможным финансирование проектов по разработке всех видов топлива из источников Европейского союза.

В то же время, Reuters утверждает, что правительства многих стран ЕС просили об исключениях, при которых нефтяные компании России продолжат поставлять нефть Евросоюзу.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что без российских энергоносителей пока невозможно обеспечить энергобезопасность Европы.

