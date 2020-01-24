Джонсон подписал соглашение по выходу Британии из ЕС

24 января 202021:47

Британский премьер-министр Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Подписание прошло в пятницу в торжественной обстановке, сообщает РИА Новости.

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В ходе церемонии Джонсон подчеркнул значимость события и заявил, что Британия намерены выстраивать «крепкие новые отношения с ЕС, основанные на дружбе и равенстве».

По данным агентства, на мероприятии присутствовали представители ЕС и британского МИД. Ранее сегодня документ подписали Главы Евросоюза и Еврокомиссии.

Референдум о выходе Британии из Евросоюза состоялся в 2016 году. После нескольких лет согласования условий соответствующего законопроекта, он был принят парламентом и подписан королевой Елизаветой II.


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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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