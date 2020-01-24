Джонсон подписал соглашение по выходу Британии из ЕС

В ходе церемонии Джонсон подчеркнул значимость события и заявил, что Британия намерены выстраивать «крепкие новые отношения с ЕС, основанные на дружбе и равенстве».

По данным агентства, на мероприятии присутствовали представители ЕС и британского МИД. Ранее сегодня документ подписали Главы Евросоюза и Еврокомиссии.

Референдум о выходе Британии из Евросоюза состоялся в 2016 году. После нескольких лет согласования условий соответствующего законопроекта, он был принят парламентом и подписан королевой Елизаветой II.



