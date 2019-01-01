Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании
Борис Джонсон официально стал главой правительства Великобритании. Произошло это в ходе аудиенции у королевы в Букингемском дворце, когда Елизавета II, по традиции, предложила ему сформировать кабинет министров.
Ранее в ходе встречи с монархом полномочия премьер-министра сложила Тереза Мэй. Она заявила, что рада передать премьерство бывшему министру иностранных дел и экс-мэру Лондона, отмечает RT.
Ранее Борис Джонсон был избран новым лидером правящей Консервативной партии. Политик известен, как последовательный сторонник выхода Великобритании из Евросоюза.
Перед выборами Джонсон пообещал, что Лондон в любом случае расстанется с ЕС до конца текущего года, даже без соглашения.
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