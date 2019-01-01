Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании

Борис Джонсон официально стал главой правительства Великобритании. Произошло это в ходе аудиенции у королевы в Букингемском дворце, когда Елизавета II, по традиции, предложила ему сформировать кабинет министров.

Ранее в ходе встречи с монархом полномочия премьер-министра сложила Тереза Мэй. Она заявила, что рада передать премьерство бывшему министру иностранных дел и экс-мэру Лондона, отмечает RT.