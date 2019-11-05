Джонсон обвиняется в сокрытии вмешательства РФ в британскую политику

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не дал разрешение на публикацию отчета о вмешательстве России в парламентские выборы. Об этом сообщает издание The Guardian.



В понедельник администрация премьер-министра заявила, что не допустит публикации 50-страничного досье до парламентских выборов, которые состоятся 12 декабря. Документ создан на основе анализа, проведенного комитетом по разведке и безопасности, и должен быть согласован до роспуска действующего парламента. Председатель парламентского комитета Доминик Грив утверждает, что для отказа от публикации должна быть веская причина, и Джонсон в течение 10 дней после получения отчета обязан ее предоставить, в противном случае доклад следует опубликовать. По информации издания, в досье подробно рассматриваются попытки России вмешаться в референдум ЕС-2016.



Отмечается, что данное решение заинтересовало британскую оппозицию, которая давно замечала связь Джонсона с российскими политиками, в частности, с дипломатом Сергеем Налобиным, который когда-то называл будущего премьер-министра «нашим хорошим другом». «Лейбористская партия» и «Шотландская национальная партия» обвинили премьер-министра в отказе признать масштабы российского вмешательства. Стюарт Макдональд, официальный представитель Шотландской национальной партии, заявил: «Парламент собирается отправиться на всеобщие выборы без полного понимания того, в какой степени Россия вмешалась в наши последние демократические избирательные события». Комитет также заслушал утверждения о том, что российские деньги поступали в Консервативную партию через значительные «пожертвования» эмигрантов, живущих в Великобритании. Официально партия отрицает эти обвинения

