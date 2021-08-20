Джонсон обозначил условия, при которых Британия будет сотрудничать с талибами

Соответствующее заявление было сделано после заседания правительственного комитета COBRA для обсуждения ситуации в Афганистане. "Наши политические и дипломатические усилия, направленные на поиск решения для Афганистана, в том числе работа с талибами, если это необходимо, будут продолжаться", - передает слова Джонсона телеканал Sky News.

Премьер рассказал, что в аэропорту Кабула, где происходит эвакуация иностранных граждан и афганцев, "немного стабилизировалась", поэтому британским военным удалось эвакуировать оттуда около 2 тысяч человек. Джонсон подтвердил готовность принять до 20 тысяч афганских беженцев.