Джонсон обозначил условия, при которых Британия будет сотрудничать с талибами

Великобритания готова взаимодействовать с талибами (боевики запрещенной в РФ организации "Талибан"), если это потребуется. Об этом рассказал премьер-министр Борис Джонсон.

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Соответствующее заявление было сделано после заседания правительственного комитета COBRA для обсуждения ситуации в Афганистане. "Наши политические и дипломатические усилия, направленные на поиск решения для Афганистана, в том числе работа с талибами, если это необходимо, будут продолжаться", - передает слова Джонсона телеканал Sky News.

Премьер рассказал, что в аэропорту Кабула, где происходит эвакуация иностранных граждан и афганцев, "немного стабилизировалась", поэтому британским военным удалось эвакуировать оттуда около 2 тысяч человек. Джонсон подтвердил готовность принять до 20 тысяч афганских беженцев.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ВеликобританияБорис ДжонсонАфганистан
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