Джонсон не планирует досрочных выборов после вынесения ему вотума доверия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не планирует проведение досрочных парламентских выборов после получения вотума доверия от депутатов правящей Консервативной партии. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее стало известно, что от партии консерваторов поступили 54 письма с выражением недоверия премьеру. В связи с этим было назначено голосование, поскольку для отставки требуется получить 180 голосов, то есть больше половины парламентской фракции.

Джонсон отметил, что намерен сфокусироваться на работе премьер и реализовать программу по улучшению жизни в стране.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ВеликобританияБорис Джонсон
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