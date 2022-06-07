Джонсон не планирует досрочных выборов после вынесения ему вотума доверия

Ранее стало известно, что от партии консерваторов поступили 54 письма с выражением недоверия премьеру. В связи с этим было назначено голосование, поскольку для отставки требуется получить 180 голосов, то есть больше половины парламентской фракции.



Джонсон отметил, что намерен сфокусироваться на работе премьер и реализовать программу по улучшению жизни в стране.

