Джонсон не планирует досрочных выборов после вынесения ему вотума доверия
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не планирует проведение досрочных парламентских выборов после получения вотума доверия от депутатов правящей Консервативной партии. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что от партии консерваторов поступили 54 письма с выражением недоверия премьеру. В связи с этим было назначено голосование, поскольку для отставки требуется получить 180 голосов, то есть больше половины парламентской фракции.
Джонсон отметил, что намерен сфокусироваться на работе премьер и реализовать программу по улучшению жизни в стране.
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