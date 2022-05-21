Джонсон и Эрдоган намерены объединить усилия по разблокировке поставок зерна с Украины

Во время встречи с Эрдоганом Джонсон отметил ведущую роль Турции в разрешении украинского кризиса. Главы государств также намерены ослабить повышение мировых цен на продовольствие за счет разблокировки украинских портов.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия блокирует экспорт зерновых с Украины и ведет «зерновую войну».

