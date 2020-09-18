Джонсон не исключил повторного карантина в Великобритании

Британский премьер Борис Джонсон не исключил введения повторного карантина в Великобритании из-за новой волны коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Джонсона, вторая волна коронавируса была неизбежна. Он подчеркнул, что не хотел бы вводить новые ограничения, однако, учитывая кривую заражений, возможны «любые варианты».

За прошедшие сутки в стране коронавирус был обнаружен у 4 тысяч человек, что стало рекордом с начала мая. В настоящее время в Великобритании действует запрет на собрание больше 6 человек, за исключением рабочих и учебных мероприятий.

Ранее сегодня сообщалось о рекордном суточном числе заболевших во Франции.

