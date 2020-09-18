Во Франции зафиксирован рекордный прирост зараженных коронавирусом
Рекордный прирост числа заражений коронавирусом с начала пандемии зафиксирован во Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на санитарную службу страны.
Отмечается, что за минувшие сутки коронавирус обнаружен у более 13,2 тысяч человек. Сутками ранее этот показатель составил 10,5 тыс.
Уточняется, что за прошедшую неделю в больницы с COVID-19 были доставлены более 3626 человек, из них более 500 в реанимацию.
Всего за пандемию во Франции заразились свыше 428 тысяч человек, из которых 31 тысяча скончались.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 905 / сут.
Умерли
19 195+134 / сут.
Выздоровели
901 тыс.+5 339 / сут.
- Число живущих за чертой бедности россиян во II квартале выросло на 1,3 млн
- Контрактник случайно убил сослуживца в Свердловской области
- Вымирание России ускорилось в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом
- Законопроект о порядке всероссийской реновации внесён в Госдуму
- СПЧ ООН отклонил все поправки России к резолюции по Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru