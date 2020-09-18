Во Франции зафиксирован рекордный прирост зараженных коронавирусом

Рекордный прирост числа заражений коронавирусом с начала пандемии зафиксирован во Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на санитарную службу страны.

Отмечается, что за минувшие сутки коронавирус обнаружен у более 13,2 тысяч человек. Сутками ранее этот показатель составил 10,5 тыс.

Уточняется, что за прошедшую неделю в больницы с COVID-19 были доставлены более 3626 человек, из них более 500 в реанимацию.

Всего за пандемию во Франции заразились свыше 428 тысяч человек, из которых 31 тысяча скончались.

