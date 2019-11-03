Джонсон извинился по поводу затянувшегося Brexit`а
3 ноября 201915:35
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился в связи с тем, что не добился реализации Brexit`а, намеченного ранее на 31 октября.
Джонсона, признался, что сложившееся положение дел вызывает у него «глубокое сожаление».
Напомним, Европейский союз одобрил окончательную отсрочку Brexit`а до 31 января 2020 года.
Ранее старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк рассказала НСН, что мешает Лондону провести новый референдум по вопросу выхода из ЕС.
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ФОТО: flickr.com // Inessa2811
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