Джонсон извинился по поводу затянувшегося Brexit`а

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился в связи с тем, что не добился реализации Brexit`а, намеченного ранее на 31 октября.

Джонсона, признался, что сложившееся положение дел вызывает у него «глубокое сожаление».

Напомним, Европейский союз одобрил окончательную отсрочку Brexit`а до 31 января 2020 года.

Ранее старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк рассказала НСН, что мешает Лондону провести новый референдум по вопросу выхода из ЕС.

