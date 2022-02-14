Джонсон анонсировал переговоры с Байденом об Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 14 февраля заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию вокруг Украины с президентом США Джо Байденом и другими лидерами. Об этом Джонсон заявил в эфире телеканала Sky News.

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Премьер-министр отметил, что сделает все для содействия дипломатическому процессу.

Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что США пытаются доказать, что Путин нападет на Украину, но этого не произойдет, в связи с чем они окажутся в критически невыгодной ситуации на мировой арене.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ПереговорыВеликобританияСША
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