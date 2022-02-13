В США составляют списки россиян для санкций на случай агрессии на Украине
Власти Соединенных Штатов формируют списки россиян из числа экономической элиты на случай вторжения России на Украину. Тогда к ним будут применены рестрикции. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании CNN 13 февраля.
«Мы составляем списки российских экономических элит, которые будут подвергнуты санкциями, не смогут свободно путешествовать и свободно тратить... Это затронет людей в окружении президента Путина», —заявил Салливан.
Он заявил, что на россиян обрушится «пакет потенциальных экономических последствий» в случае вторжения на Украину.
Ранее Салливан рассказал, что у него точной информации о дате вторжения России на Украину, но он придерживается мнения, что агрессия может произойти в любой день. Салливан заявил, что наступление России на Украину можно избежать, если Россия пойдет по пути международной дипломатии.
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