В США составляют списки россиян для санкций на случай агрессии на Украине

«Мы составляем списки российских экономических элит, которые будут подвергнуты санкциями, не смогут свободно путешествовать и свободно тратить... Это затронет людей в окружении президента Путина», —заявил Салливан.

Он заявил, что на россиян обрушится «пакет потенциальных экономических последствий» в случае вторжения на Украину.

Ранее Салливан рассказал, что у него точной информации о дате вторжения России на Украину, но он придерживается мнения, что агрессия может произойти в любой день. Салливан заявил, что наступление России на Украину можно избежать, если Россия пойдет по пути международной дипломатии.

