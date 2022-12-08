Джо Байден выступит с экстренным обращением

Президент США Джо Байден выступит с экстренным обращением, сообщает пресс-служба Белого дома.

Белый дом: Вашингтон и Москва продолжают переговоры по обмену заключенными

График американского лидера был обновлён на фоне информации об освобождении из российской тюрьмы баскетболистки сборной США Бриттни Грайнер.

Выступление Джо Байдена состоится 8 декабря в 16:30 мск.

Ранее в МИД РФ заявили, что Бриттни Грайнер обменяли на российского бизнесмена Виктора Бута, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбменПрезидент СШАДжо Байден
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