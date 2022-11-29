Белый дом: Вашингтон и Москва продолжают переговоры по обмену заключенными

По его словам, переговоры идут на постоянной основе, а дипломаты предпринимают все возможное для возвращения Грайнер и Уилана.

«Мы хотим, чтобы они оба вернулись домой как можно быстрее, и наша администрация намерена продолжать заниматься этой задачей», — отметил Кирби.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тема обмена заключёнными с США очень чувствительная. По этой причине Россия не будет обсуждать её в публичном поле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

