Белый дом: Вашингтон и Москва продолжают переговоры по обмену заключенными
Американские власти и Россия продолжают переговоры по вопросу проведения обмена заключенными, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, переговоры идут на постоянной основе, а дипломаты предпринимают все возможное для возвращения Грайнер и Уилана.
«Мы хотим, чтобы они оба вернулись домой как можно быстрее, и наша администрация намерена продолжать заниматься этой задачей», — отметил Кирби.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тема обмена заключёнными с США очень чувствительная. По этой причине Россия не будет обсуждать её в публичном поле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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