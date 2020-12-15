Джо Байден получил необходимые голоса выборщиков для победы на президентских выборах

Двухступенчатая система президентских выборов США включает в себя как голосование избирателей, так и голоса выборщиков, закрепленных за каждым штатом. По данным агентства, выборщики могут отдать голос не тому кандидату, что избиратели, однако это еще никогда не влияло на итоги выборов.

