Джо Байден получил необходимые голоса выборщиков для победы на президентских выборах
Голосование выборщиков в США подтвердило избрание Джо Байдена президентом, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования по штатам.
Байден получил все 55 голосов выборщиков от Калифорнии, набрав более 270 голосов, необходимых для избрания главой государства.
Все штаты, где действующий президент США Дональд Трамп оспаривал своего оппонента, отдали голоса всех своих выборщиков за Байдена. Голосование выборщиков должен утвердить Конгресс США 6 января.
Двухступенчатая система президентских выборов США включает в себя как голосование избирателей, так и голоса выборщиков, закрепленных за каждым штатом. По данным агентства, выборщики могут отдать голос не тому кандидату, что избиратели, однако это еще никогда не влияло на итоги выборов.
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