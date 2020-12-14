Байден обошел Трампа по голосам выборщиков

Демократ Джо Байден обошел Дональда Трампа по количеству голосов выборщиков по результатам голосования в 16 штатах. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Байден получил 82 голоса против 56 у Трампа.

Отмечается, что Коннектикут, Делавэр, Джорджия, Иллинойс, Мэриленд, Невада, Нью-Гемпшир, Вермонт, Виргиния проголосовали за Байдена, Арканзас, Индиана, Айова, Миссисипи, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси - за Трампа.

Голосование выборщиков, утверждающее волю избирателей по итогам выборов 3 ноября, проходит в понедельник в каждом штате. Чтобы победить необходимо получить 270 голосов выборщиков из 538. По предварительным подсчетам, Байден получит 306 голосов.



