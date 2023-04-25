Джо Байден официально объявил, что намерен пойти на второй срок
Глава Белого дома Джо Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборах президента США в 2024 году.
О вступлении в президентскую гонку действующий глава государства объявил в видеообращении, опубликованном на его YouTube-канале.
«Вопрос, с которым мы сталкиваемся - будет ли у нас в предстоящие годы больше свободы или меньше свободы. Больше прав или меньше», - заявил Байден.
Американский лидер отметил, что знает ответ, поэтому решил пойти на второй президентский срок. Отмечается, что вице-президент Камала Харрис также заявила о намерении переизбраться.
Ранее о решении участвовать в президентских выборах в США в 2024 году заявил племянник 35-го американского лидера Джона Кеннеди - адвокат Роберт Кеннеди — младший, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 093 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 397 / сут.
- Военнослужащего из Ростовской области посадили на 14 лет за госизмену
- Вице-президент США Камала Харрис подтвердила готовность переизбираться вместе с Байденом
- Сербия может изменить позицию по Украине из-за Косово
- США предупредили Казахстан о вторичных санкциях за помощь России
- Госдума попросила Путина сделать 25 апреля Днем военного корреспондента
- Сыгравший Гарри Поттера Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом
- Орешкин: без российских энергоносителей экономика Европы стала неконкурентноспособной
- Под Херсоном сбили украинский Су-25
- Джо Байден официально объявил, что намерен пойти на второй срок
- В Кремле заявили, что решения об эвакуации россиян из Судана пока нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru