Джо Байден официально объявил, что намерен пойти на второй срок

О вступлении в президентскую гонку действующий глава государства объявил в видеообращении, опубликованном на его YouTube-канале.

«Вопрос, с которым мы сталкиваемся - будет ли у нас в предстоящие годы больше свободы или меньше свободы. Больше прав или меньше», - заявил Байден.

Американский лидер отметил, что знает ответ, поэтому решил пойти на второй президентский срок. Отмечается, что вице-президент Камала Харрис также заявила о намерении переизбраться.

Ранее о решении участвовать в президентских выборах в США в 2024 году заявил племянник 35-го американского лидера Джона Кеннеди - адвокат Роберт Кеннеди — младший, сообщает RT.

