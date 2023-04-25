Джо Байден официально объявил, что намерен пойти на второй срок

Глава Белого дома Джо Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборах президента США в 2024 году.

Хиллари Клинтон выразила уверенность в победе Джо Байдена на выборах

О вступлении в президентскую гонку действующий глава государства объявил в видеообращении, опубликованном на его YouTube-канале.

«Вопрос, с которым мы сталкиваемся - будет ли у нас в предстоящие годы больше свободы или меньше свободы. Больше прав или меньше», - заявил Байден.

Американский лидер отметил, что знает ответ, поэтому решил пойти на второй президентский срок. Отмечается, что вице-президент Камала Харрис также заявила о намерении переизбраться.

Ранее о решении участвовать в президентских выборах в США в 2024 году заявил племянник 35-го американского лидера Джона Кеннеди - адвокат Роберт Кеннеди — младший, сообщает RT.

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
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